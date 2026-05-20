Συναγερμός στη Λιθουανία εξαιτίας drone: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους, σε καταφύγια ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός

Συναγερμός εξαιτίας drone σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης και ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν σε καταφύγια.

Όπως μεταδίδει η “La Libre”, εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων και ένας ανταποκριτής του AFP, έλαβαν ένα μήνυμα που έγραφε: «Αεροπορικός συναγερμός! Μεταβείτε αμέσως σε καταφύγιο ή σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογένειάς σας και περιμένετε νέες οδηγίες».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας αναζητούν καταφύγια, σύμφωνα με το AFP.

BREAKING Lithuania president, PM take shelter, Vilnius airport shut after drone alert, report says May 20, 2026

Ανάλογος συναγερμός είχε σημάνει και προ ημερών μετά τη συντριβή drone. Κοντά στα συντρίμμια εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρέθηκε να έχει συντριβεί στο χωριό Σαμάνε, σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο απέχει 40 χλμ. από τα σύνορα με τη Λετονία και 55 χλμ. από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.