Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 10:30 καταναλωτές σε περιοχή του Ωραιοκάστρου Η διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σε ένα μέρος του χωριού και συγκεκριμένα στην είσοδο, στο βενζινάδικο, στο σχολείο, στην πλατεία, και στον δρόμο για Λητή.

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί επίσης από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και συγκεκριμένα επί της οδού Γεωργ. Τζεκάκη και σε συνέχεια αυτής, σε τμήμα της οδού Λοχαγού Ντούρμα, έως και τη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη, καθώς και σε παρακείμενους δρόμους.