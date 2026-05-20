Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

Χωρίς νερό για διάστημα πέντε ωρών θα μείνει σήμερα περιοχή του Δήμου Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 20/05/2026 από τις 09:00π.μ. έως τις 14:00μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την επέκταση και σύνδεση νέου αγωγού δικτύου ύδρευσης επί των οδών Στρατηγού Σαράφη 40 με Ιεροψαλτών και Κυρίλλου και Μεθοδίου με Ιεροψαλτών στην περιοχή Αγ. Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Στρατηγού Σαράφη, Δημοκρίτου, Ανδρέα Παπανδρέου και Μαυρομάτη Χρήστου καθώς και τις παρακείμενες οδούς της περιοχής Αγ. Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, τονίζει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.