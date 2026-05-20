Έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μετά από καβγά

Τραγικό θάνατο από τα χέρια ενός 48χρονου τρόφιμου στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί βρήκε 59χρονος, επίσης, ασθενής, στο ίδιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 48χρονος φέρεται να στραγγάλισε τον 59χρονο με τον οποίο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο.

Ο δράστης συνελήφθη, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Χαϊδαρίου.