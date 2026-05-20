Νέα Φιλαδέλφεια: Καταγγελία σε βάρος δύο Πακιστανών για βιασμό νεαρής κοπέλας

Καταγγελία σε βάρος ανδρών πακιστανικής καταγωγής για υπόθεση βιασμού κοπέλας ερευνούν οι Αρχές στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επαρκή στοιχεία που μπορούσαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις ή την άσκηση συγκεκριμένων διώξεων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης στο πλαίσιο της έρευνας.