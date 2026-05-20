Μαρινάκης: Το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση – Το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

Κριτική στα υπό ανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι «τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την Καρυστιανού δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο», ενώ χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως «τον ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ».

Στη συνέντευξή του στο Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την κυβερνητική στρατηγική στα εθνικά θέματα, ενώ προανήγγειλε παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έστειλε μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην πολιτική κινητικότητα γύρω από την Μαρία Καρυστιανού, αναφέρθηκε στα πρόσωπα που εμφανίζονται κοντά της αλλά και σε όσα προηγήθηκαν σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών μιλώντας για προσπάθεια παραπληροφόρησης και fake news πάνω σε μία τραγωδία. «Δεν ξέρω ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά. Σίγουρα συμμετείχε η αντιπολίτευση και ΜΜΕ» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη σχέση με τη Ρωσία που έχουν πρόσωπα κοντά στην Καρυστιανού, τόνισε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το κόμμα του «είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ», υποστηρίζοντας ότι «οι πολιτικές και τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν επιλογές του Τσίπρα, άρα τώρα το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος». Συνεχίζοντας την κριτική του, έκανε λόγο για «εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια και λαϊκισμό», προσθέτοντας ότι «οι πολιτικές του είναι ίδιες και απαράλλαχτες».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πολιτική αντιπαράθεση με νέα σχήματα, αλλά η αξιολόγηση της κυβέρνησης από τους πολίτες. «Είναι στο δικό μας χέρι να πείσουμε ανθρώπους που μας ψήφισαν με τη δουλειά μας και τα παραδοτέα μας», σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις εσωκομματικές ισορροπίες μετά και τις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών στο συνέδριο του κόμματος. Για την παρέμβαση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια υποστήριξε ότι «οι επιμέρους θέσεις κορυφαίων στελεχών έχουν πάντα ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διασπαστικές». Όπως είπε, «η Νέα Δημοκρατία άντεξε όλα τα χρόνια, γιατί αντέχει και την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις». Παράλληλα απέρριψε τα σενάρια αντιπαλότητας μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκου Δένδια, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ματς μεταξύ τους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με την κριτική που άσκησε ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με κάποια σιωπηλά στελέχη: «Κάποιοι βγαίνουμε μπροστά όταν βάλλεται η παράταξη. Λέμε δυσάρεστες αλήθειες δαπανώντας πολιτικό κεφάλαιο. Αυτό δεν το κάνουν όλοι. Δεν μπορεί για παράδειγμα να απειλείται με αποσταθεροποίηση ο τόπος, όπως τότε με το ξυλόλιο, και να μη βγαίνουν μπροστά όλοι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη σχέση της κυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι «επιθυμία του πρωθυπουργού είναι να είναι εντός ΝΔ οι άνθρωποι που ηγήθηκαν της παράταξης», αν και χαρακτήρισε τη διαγραφή του «αναπόφευκτη».

Στα εθνικά θέματα, ο κ. Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ειδικά αναφορικά με τη συζήτηση περί «Γαλάζιας Πατρίδας». «Αν νομοθετηθεί κάτι τέτοιο, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα θέλει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, «αλλά δεν υποχωρούμε ούτε κατ’ ελάχιστον στις πάγιες θέσεις μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα πανεπιστήμια, αναφέροντας ότι «χάσαμε τέσσερα χρόνια με την πανεπιστημιακή αστυνομία», ενώ τάχθηκε υπέρ της άμεσης εγκατάστασης καμερών ασφαλείας στα ΑΕΙ. «Πρέπει να μπουν χθες κάμερες στα πανεπιστήμια».

Σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις κοινωνικές παροχές, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «βασική πολιτική της κυβέρνησης είναι η μείωση φόρων, όχι τα επιδόματα», ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας ώστε να κατευθύνεται «εκεί που όντως υπάρχει ανάγκη».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, την οποία χαρακτήρισε «την πιο αδικημένη τάξη», προαναγγέλλοντας ότι η ΔΕΘ του 2026 «θα είναι των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και πως «το βράδυ των εκλογών ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση», τονίζοντας ότι «πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες, όχι παράγοντες πίσω από κλειστές πόρτες».