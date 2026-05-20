MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τσιτσιπάς – Τιέν 0-2: Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα στους “16” της Γενεύης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-6, 7-6) από τον Λέρνερ Τιέν και έμεινε εκτός από το τουρνουά της Γενεύης και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Roland Garros.

Στο πρώτο σετ του αγώνα ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε πολύ καλά κάνοντας μπρέικ στο σερβίς του Τιέν, όμως ο Αμερικανός απάντησε άμεσα και έπειτα οι δύο τους πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τάι μπρεικ, στο οποίο ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να επιβληθεί, με αποτέλεσμα να χάσει 7-4 για να γίνει το 1-0 στο παιχνίδι.

Οι ρόλοι αντιστράφηκαν στο δεύτερο σετ. Ο Τιέν έκανε πρώτος μπρέικ και ο Τσιτσιπάς είχε άμεση απάντηση για να κριθούν όλα και πάλι στο τάιμ μπρέικ με το νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάστασης να «καθαρίζει» εύκολα με 7-2 για να πάρει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Στέφανος Τσιτσιπάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Νέα Φιλαδέλφεια: Καταγγελία σε βάρος δύο Πακιστανών για βιασμό νεαρής κοπέλας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε σε ΙΧ 12 αλλοδαπούς

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Σταμάτης Γονίδης: Η ζωή μου, άμα θα γίνει βιβλίο, θα είναι αυστηρώς ακατάλληλη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαγνητίζει τα βλέμματα το εμβληματικό τρόπαιο του NBA στη Νέα Παραλία – Εικόνες και βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χωρίς νερό για πέντε ώρες σήμερα περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Πυρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο που θεωρείται ένας εκ των εμπνευστών της “Γαλάζιας Πατρίδας”