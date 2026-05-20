Κυβερνητικές πηγές κατά Ανδρουλάκη: Μετεξελίσσεται σε “πράσινη Ζωή”

Επίθεση στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπολύει η κυβέρνηση μετά τα όσα έγιναν σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην οποία παρέστη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη.

Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι: «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων».

Οι ίδιες πηγές πρόσθεταν ότι «πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια».

Και σημειώνουν: «Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν: «Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή».