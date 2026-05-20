Χωρίς νερό για τέσσερις ώρες αύριο περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς νερό για διάστημα τεσσάρων ωρών θα μείνει αύριο περιοχή στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 21/05/2026, από τις 10:00π.μ. έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της οδού Εγνατία ( συνεχίζει ως Ευρώπης) από Ι. Γρυπάρη έως Καλυψούς (λόγω έργα Fly-Over) στη δημοτική ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Ευρώπης- Ιωαννίνων- Εγνατίας και στις παρακείμενες οδούς, επίσης θα επηρεαστεί η περιοχή Αναστάσεως του Κυρίου (Νεκροταφεία) της δημοτικής ενότητας Πυλαίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

“Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών”, αναφέρει η ΕΥΑΘ στην ανακοίνωσή της.

