Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό

Ανάρτηση για την έντονη ασυνήθιστη οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι, έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού», σχολίασε ο κ. Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

