Θεσσαλονίκη: Έδωσε ραντεβού στον ξάδερφό του για να λύσουν οικονομική διαφορά και τον ξυλοκόπησε άγρια μαζί με άλλα πέντε άτομα

Θύμα ξυλοδαρμού από τον 20χρονο ξάδερφό του και άλλα πέντε άτομα έπεσε χθες αργά το απόγευμα ένας 35χρονος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του στο κέντρο της πόλης προκειμένου να λύσουν οικονομικές διαφορές. Όταν ο 35χρονος πήγε στο ραντεβού, τον περίμενε ο 20χρονος μαζί με άλλα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα έξι άτομα επιτέθηκαν στον 35χρονο και τον χτύπησαν ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από τον παθόντα ένα τσαντάκι.

Ο 35χρονος χρειάστηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές, μώλωπες και κάταγμα σε δύο πλευρά!

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.