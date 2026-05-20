Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 14χρονο που έκανε γκράφιτι σε πλατεία
Ένας 14χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ για φθορά ξένης περιουσίας σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Ο ανήλικος μαζί με άλλα άτομα έκανε γκράφιτι σε τοίχο πλατείας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβαν τον 14χρονο για το γκράφιτι.
