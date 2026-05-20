Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια της Τουρκίας

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία, με επίκεντρο τη Μαλάτια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.