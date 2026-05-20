Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια της Τουρκίας
Intime
THESTIVAL TEAM
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία, με επίκεντρο τη Μαλάτια.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7,03 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για τους 4 αστυνομικούς που παραπέμπονται για κακούργημα: “Να πετάξουν τη στολή και να φύγουν από την ΕΛΑΣ”
- Mε κόκκινο χαλί και… σπόντα προς τον Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα ο Σι τον Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού
- Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ