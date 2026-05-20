Πατέρας Κυριακής Γρίβα: Αν οι αστυνομικοί είχαν κάνει τη δουλειά τους το παιδί μου θα ζούσε – Πρέπει να πετάξουν τη στολή τους

Την οργή του για τους 4 αστυνομικούς που παραπέμπονται για κακούργημα για τον θάνατο της κόρης του, Κυριακής, εξέφρασε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, Θανάσης Γρίβας.

«Αν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που έπρεπε, τη δουλειά τους, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Κανένας δεν έκανε τα αυτονόητα της δουλειάς τους. Υπάρχουν παιδιά στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή και το αίμα τους, υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν να μην γυρίσουν στο σπίτι τους λόγω της εγκληματικότητας. Αυτοί (σ.σ. οι 4) θα έπρεπε να τρέπονται, να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουν από το σώμα, να ζητήσουν συγγνώμη όχι σε μένα προσωπικά, στην Ελλάδα» είπε στην ΕΡΤ.

Όπως είπε, από τους τέσσερις ενστόλους «μόνο ο ειδικός φρουρός ήρθε στο δικαστήριο όταν ήταν να δικαστεί και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε “ήταν βλακεία μου”. Ούτε ο τηλεφωνητής, ούτε η επόπτρια που είχε απαξιωτικό ύφος ή η αξιωματικός υπηρεσίας ήρθε με αθλητικό ντύσιμο στο δικαστήριο. Πού πας; Στο δικαστήριο πηγαίνεις; Ήρθε σαν να μη συμβαίνει τίποτα και μας είπε κάναμε το καθήκον μας; Ποιο είναι το καθήκον αυτό;».

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε «να τιμωρηθούν με την μέγιστη ποινή που τους αρμόζει. Μπράβο στον εισαγγελέα που τους παρέπεμψε σε δίκη για κακούργημα γιατί θα είναι προς παραδειγματισμό προς όσους αμαυρώνουν και σπιλώνουν το σώμα της Αστυνομίας. Το παιδί μου το έχασα, τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Μιλώντας, δε, για τις συνθήκες της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ο πατέρας της είπε «ο δράστης είχε το περιθώριο που του έδωσαν οι αστυνομικοί. Αν από την ώρα που πήγε η κόρη μου στο τμήμα γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Αν η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια της είχαν πει “κάτσε εδώ δεν θα πας πουθενά”, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Και ο ειδικός φρουρός θα μπορούσε να πυροβολήσει και ο τηλεφωνητής θα μπορούσε να μην κωλυσιεργεί».