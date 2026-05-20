“Σε ποιον ανήκει το μέλλον;”: Το κρίσιμο ερώτημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη σήμερα στο Aristotle Innovation Forum

Στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει Στρογγυλή Τράπεζα, με τίτλο «Πολιτική Φιλοσοφία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Σε ποιον ανήκει το μέλλον;», σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρες 13:00 – 15:30, στο Περίπτερο 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της Στρογγυλής Τράπεζας είναι η διερεύνηση των φιλοσοφικών και πολιτικών διαστάσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος του ανθρώπινου πολιτισμού.

Σε μια εποχή κατά την οποία η ψηφιακή επανάσταση αναδεικνύεται σε κεντρικό παράγοντα του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας βαθιά την κοινωνία, την οικονομία και την πολιτική, η θεωρητική κατανόηση και η πολιτική προετοιμασία για την ΤΝ καθίστανται απτή ανάγκη. Η συζήτηση επιχειρεί έτσι μια διεπιστημονική προσέγγιση καλώντας σε ένα στοχασμό για τη σύγχρονη τεχνολογία όχι μόνο υπό τεχνολογικούς, αλλά υπό φιλοσοφικούς και πολιτικούς όρους.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Χρήστος Φραγκονικολόπουλος.

Στη Στρογγυλή Τράπεζα ομιλητές είναι οι:

Γιώργος Χατζηβασιλείου, Δρ Φιλοσοφίας της ΤΝ, συγγραφέας

Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Νομικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άννα Διαμαντοπούλου, πρ. Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Υπουργός

Τον συντονισμό της συζήτησης έχει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κοτσιφός, ενώ την επιστημονική εποπτεία έχει ο Δρ Γιώργος Χατζηβασιλείου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στον διάλογο για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://aristotleforum.auth.gr/