Θεσσαλονίκη: Το “Ψυγείο” έρχεται από σήμερα στη Μονή Λαζαριστών

Το Ψυγείο (LeFrigo), το αιχμηρό έργο του Αργεντίνου συγγραφέα και κομίστα Copi, παρουσιάζεται στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών στις 20, 21 και 22 Μαΐου, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Νικολάτου. Επί σκηνής, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης ερμηνεύει όλους τους ετερόκλητους χαρακτήρες του έργου, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύμπαν που πάλλεται από ζωή και ένταση, σε μια παράσταση που αναμετριέται με όλα όσα κρύβουμε βαθιά μέσα μας ελπίζοντας να μην αποψυχθούν ποτέ.

Την ημέρα των γενεθλίων της, η Α. λαμβάνει δώρο ένα ψυγείο από τη μαμά της.

Στέκει εκεί, καταμεσής του livingroom, ένα καθημερινό αντικείμενο που μετατρέπεται σε απειλή, προκαλώντας της τρόμο και ταραχή. Τικρύβεταιστοεσωτερικότου;

“You know someone said that the world’s a stage and each of us must play a part…”

Το αποφάσισα. Δεν αυτοκτονώ απόψε.

“Tell me dear, are you lonesome tonight?”

Γραμμένο το 1983, οπότε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του ίδιου του Copi, ο οποίος γνώριζε ότι η ζωή του φτάνει στο τέλος της λόγω AIDS, Το Ψυγείο μιλά για τον ρατσισμό, την ομοφοβία, τη μοναξιά και τον θάνατο, ξεγυμνώνοντας μια κοινωνία βαθιά υποκριτική, εγκλωβισμένη μέσα στην επιτηδευμένη κανονικότητα και τα προσχεδιασμένα πρότυπα ευπρέπειας. Γκροτέσκο, σαρκαστικό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό, Το Ψυγείο αποκαλύπτει έναν απόκοσμο αλλά οδυνηρά οικείο κόσμο, έναν κόσμο όπου όσα θάβουμε, επιμένουν να επιστρέφουν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Νικολάτου

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Νίκη Λεδάκη

Φωτισμοί: ΤουλίνΟσμάν

Κινησιολογία: Μαρίνα Καζόλη

Μουσική – SoundDesign: Γρηγόρης Χιούζ, Γιώργος Σπανός

Σχεδιασμός αφίσας: Ελένη Παπαλάμπρου

Φωτογραφίες: Πάρης Κυρκιώτης, ΣοφιάνναΚοκκίνη

Trailer: Μαλβίνα Παπάζογλου, ΙάσοναςΠρελορέντζος, Αθηνά Τρούσσα, Ραφαηλία Χουλιάρα

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Οργάνωση παραγωγής: MeWeTheaterCompany

Επί σκηνής: Δημοσθένης Μιχαηλίδης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 20, Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 στις 21:15

Τιμές εισιτηρίων:

12 ευρώ κανονικό

10 ευρώ μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων, άνω των 65)

8€ θεατρική ατέλεια

Πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλ.2315 200200 και στα ταμεία του ΚΘΒΕ & 6987 843 575