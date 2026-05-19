Υποκλοπές: Αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, δεν θα ανταποκριθεί στην κλήση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τη διάταξη του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Για λόγους συνταγματικής τάξης και της διάκρισης των εξουσιών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως μεταδίδει το protothema.gr.

Ο κ. Τζαβέλλας θα αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή της Βουλής, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου».

Την κλήση του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για «λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους» και συγκεκριμένα για την απόφαση-διάταξη του κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να αιτιολογούν αυτή την απόφαση.

Στην επιστολή του προς την Επιτροπή της Βουλής, θα επικαλεστεί την συνταγματική διάταξη για την διάκριση των εξουσιών, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικά μια του 2011, όταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ήταν ο Ιωάννης Τέντες, σύμφωνα με την οποία «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και Α.Π.».

Υπενθυμίζεται ότι και η προκάτοχος του σημερινού εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Επίσης, αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό της έλεγχο, καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του Α.Π. και προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου Ελένης Φραγκάκη.