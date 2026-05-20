Ο Μόντι πήγε στην Ιταλία με καραμέλες "Melody" για τη Μελόνι: "Είναι εξαιρετικές" – Δείτε βίντεο

Η Τζόρτζια Μελόνι ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός της χάρισε καραμέλες με την ονομασία «Melody», κάνοντας αναφορά στο viral προσωνύμιο «Melodi», το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι.

Το συγκεκριμένο meme χρησιμοποιείται από χρήστες των social media για να υπογραμμίσει τη στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι δύο ηγέτες στις δημόσιες εμφανίσεις και τις διμερείς επαφές τους.

Στο βίντεο, η Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες toffee… Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Ναρέντρα Μόντι Τζόρτζια Μελόνι

