MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε σε ΙΧ 12 αλλοδαπούς

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθη χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαντο ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 20 Μαΐου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Κ. Μακεδονία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Σχοινάς: Πιστεύω τα Βορίζια είναι το τελευταίο επεισόδιο στο πάρτι – Ούτε ευρώ στα λαμόγια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κλειστές και σήμερα οι σήραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδικάζει την επίθεση σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Γ. Λοβέρδος από Θεσσαλονίκη: Είμαι υπερήφανος για τα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας