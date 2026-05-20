Ροδόπη: Χειροπέδες σε διακινητή μεταναστών – Στοίβαξε σε ΙΧ 12 αλλοδαπούς

Συνελήφθη χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαντο ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.