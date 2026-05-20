Θεσσαλονίκη: Λεία άνω των 200.000 ευρώ για τη σπείρα που έκανε κλοπές και ληστείες – Πέντε συλλήψεις

Λεία που ξεπερνά το ποσό των 200.000 ευρώ φέρεται να αποκόμισε η σπείρα που διέπραττε κλοπές και ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Πέντε μέλη της συμμορίας έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιείται σήμερα από την Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις έρευνες των Αρχών διακριβώθηκε η εμπλοκή μελών της σπείρας σε μία κλοπή από οικία με λεία το ποσό των 149.000 ευρώ καθώς και σε τρεις διαρρήξεις κατοικιών με λεία χρήματα και κοσμήματα. Επιπλέον εμπλέκονται σε κλοπή ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας αλλά και σε μια ληστεία σε βάρος πεζού.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές η λεία της συμμορίας φαίνεται να ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της σπείρας ενώ έρευνες πραγματοποιούνται στα σπίτια των εμπλεκομένων, κατά τις οποίες κατασχέθηκε και οπλισμός.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο ακόμα άτομα για άλλα αδικήματα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

