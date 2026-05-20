Πούτιν και Σι σε κοινό ανακοινωθέν με αποδέκτη τον Τραμπ: “Ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας”

Κοινό μέτωπο από Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζιπνίνγκ κατά την συνάντησή τους στο Πεκίνο σήμερα.

Αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, έστειλαν από κοινού μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ καταδικάζοντας τον «νόμο της ζούγκλας» και την «προσπάθεια ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν».

Αν και δεν έγινε σαφής αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, όλος ο κόσμος κατάλαβε πως αποδέκτης του μηνύματος ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξάλλου, οι σχέσεις του με την Κίνα και την Ρωσία είναι αρκετά εύθραυστες, παρά την εντυπωσιακή τελετή υποδοχής που του ετοίμασε ο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, τις προηγούμενες ημέρες.

JUST IN: 🇷🇺🇨🇳 President Putin and President Xi Jinping officially sign joint agreement to expand Russia and China's cooperation. pic.twitter.com/3njYwgBhX9 — BRICS News (@BRICSinfo) May 20, 2026

Έτσι, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησαν πως ο κόσμος μπορεί να κινδυνέψει εάν επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας».

«Η παγκόσμια κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Η παγκόσμια ατζέντα για την ειρήνη και την ανάπτυξη αντιμετωπίζει νέους κινδύνους και προκλήσεις, και υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας», αναφέρεται στην κοινή σινορωσική διακήρυξη, γεμάτη με αιχμές στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Προσπάθειες από ορισμένα κράτη για μονομερή διαχείριση για να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους σε ολόκληρο τον κόσμο στο πνεύμα της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει», αναφέρεται ακόμη.

Κατά την υποδοχή του από τον Σι Τζίνπινγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για συνεργασίες με εταίρους, μεταξύ αυτών και ΗΠΑ.

Video of Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin meeting earlier in Beijing. pic.twitter.com/3twhOwer6f May 20, 2026

Για να δείξει το επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποίησε έναν κινεζικό ιδιωματισμό που μεταφράζεται ως «μια μέρα χώρια μοιάζει με τρία φθινόπωρα», περιγράφοντας την φιλία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Με την σειρά του ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν φτάσει σε «άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο» και συγκαταλέγονται στους «κύριους σταθεροποιητικούς παράγοντες στη διεθνή σκηνή».

«Εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί τον ρόλο της ως αξιόπιστος προμηθευτής πόρων, ενώ η Κίνα παραμένει υπεύθυνος καταναλωτής αυτών των πόρων», δήλωσε ο Πούτιν στον Σι.

«Επιτακτική ανάγκη ο τερματισμός του πολέμου»

Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισαν πως Κίνα και Ρωσία πρέπει να οικοδομήσουν ένα «δίκαιο σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης», με τον Κινέζο πρόεδρο να τονίζει πως ο τερματισμός των πολέμων είναι «επιτακτική ανάγκη».

Σχολίασε δε πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» με κίνδυνο ανάφλεξης.

«Η κινεζική πρόταση τεσσάρων σημείων για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή στοχεύει στην περαιτέρω οικοδόμηση διεθνούς συναίνεσης και στη συμβολή στην άμβλυνση των εντάσεων, στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και στην προώθηση της ειρήνης», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Rusia dan China menandatangani 20 dokumen yang mencakup ekonomi, energi, transportasi, dan kerja sama internasional setelah pembicaraan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari China, Xi Jinping, di Beijing pada hari Rabu (20/5/2026).https://t.co/HfHfVDvdcM pic.twitter.com/Gc5QvAJvhR — Airspace Review (@angkasareview) May 20, 2026

Σχετικά με την τελετή υποδοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ τον περίμενε στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού με όλες τις τιμές.

Στρατιωτική άγημα έκανε παρέλαση, μαθητές κουνούσαν τις σημαίες των δύο χωρών ενώ έπεσαν και κανονιοβολισμοί.

Πολλοί σχολίασαν πως η τελετή υποδοχής του Ρώσου προέδρου έμοιαζε με αυτή του Αμερικανού προέδρου, με το Κρεμλίνο να αναφέρει πως πρέπει να δοθεί σημασία στις συζητήσεις και τις σχέσεων των χωρών και όχι στις τελετές υποδοχής.