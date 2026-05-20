Ρόδος: Αποκαλυπτική η έκθεση για το τροχαίο με τις δύο νεκρές – Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ ο οδηγός της BMW

Την εικόνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από το τροχαίο στη Ρόδο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους η 56χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κουκίου, επιβεβαιώνει η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας για όσα συνέβησαν στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, οι αστυνομικοί της τροχαίας κατέγραψαν 52,50 μέτρα πλάγιας ολίσθησης που άφησε πίσω της η BMW με οδηγό τον 44χρονο που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος, και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Όπως σημειώνεται, σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή.

Τα ίχνη εντοπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λίνδο προς Ρόδο, δηλαδή στο ρεύμα προς το οποίο κινούνταν το αυτοκίνητο του 44χρονου με την κατεύθυνση και το μήκος που καταγράφθηκε να ενισχύουν την εικόνα ότι ο οδηγός του οχήματος είχε χάσει τον έλεγχό του πριν ακόμη σταματήσει.

Παράλληλα, από το Peugeot στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη βρέθηκαν δύο χαραγές στο οδόστρωμα, μήκους 2 και 9 μέτρων αντίστοιχα, που προέρχονται από το σύρσιμο μεταλλικών τμημάτων του αμαξώματος πάνω στην άσφαλτο και αποτυπώνουν τη διαδρομή που ακολούθησε το αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση εντός ρεύματος κυκλοφορίας αντίθετου από αυτό στο οποίο κινούνταν.

Ελεύθερος ο 44χρονος

Ο 44χρονος οδηγός της BMW οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί και μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του που κράτησε πάνω από 1 ώρα, αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας στο ΑΤ κάθε 1η και 15 του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ο σηματοδότης

Στην έκθεση καταγράφεται, επίσης, ότι στο σημείο του φονικού τροχαίου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες, μεταξύ των οποίων ειδικός σηματοδότης με μορφή βέλους αριστερά για τα οχήματα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στροφή αριστερά.

Ωστόσο κατά την άφιξη των αστυνομικών της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι στον σηματοδότη με τη μορφή βέλους αριστερά που βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική νησίδα, δεν λειτουργούσε η κόκκινη ένδειξη.

Αντίθετα στον κρεμαστό σηματοδότη που βρίσκεται στο δεξιό πεζοδρόμιο του ίδιου ρεύματος, η ένδειξη αριστερόστροφου βέλους λειτουργούσε κανονικά σε όλες τις φάσεις. Όπως σημειώνεται το εύρημα αυτό, πάντως, δεν έχει ακόμη ερμηνευθεί καθώς δεν είναι γνωστό εάν η βλάβη υπήρχε και κατά τη στιγμή της σύγκρουσης ή εάν προέκυψε ως συνέπειά της.

Οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

Ο 44χρονος δεν αμφισβητεί ότι κινείτο με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο, ισχυρίζεται ωστόσο ότι το αυτοκίνητο με τις δύο γυναίκες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη για να πραγματοποιήσει τη στροφή, καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή της σύγκρουσης. Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει η σύντροφός του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα ως επιβάτης.

Σε ευθεία αντίθεση έρχεται η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του ατυχήματος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», υποστηρίζει ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο οδηγός του BMW.