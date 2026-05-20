MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Ιρανοί παρουσιαστές πήραν τα Καλάσνικοφ: Ο ένας πυροβόλησε μέσα σε στούντιο και η άλλη ανακοίνωσε “είμαι έτοιμη να θυσιαστώ”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με έναν απροσδόκητο και συνάμα ηχηρό τρόπο επέλεξε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν να εκφράσει την πίστη του στην πατρίδα.

Ο Χοσέιν Χοσεΐνί, κατά τη διάρκεια εκπομπής στο κανάλι Ofogh, πήρε στα χέρια του ένα Καλάσνικοφ και πυροβόλησε μέσα στο τηλεοπτικό στούντιο!

Αρχικά ο Ιρανός παρουσιαστής «σημάδεψε» τη σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και στη συνέχεια πυροβόλησε προς την οροφή του στούντιο.

Τα… πυρά εκτοξεύτηκαν την ώρα που η Τεχεράνη φέρεται να άρχισε να προσφέρει στους πολίτες εκπαίδευση για τα όπλα μέσω δημόσιων «περιπτέρων» και σεμιναρίων σε τζαμιά σε διάφορες πόλεις.

Σε άλλο κρατικό ιρανικό κανάλι, η παρουσιάστρια Μομπίνα Νασίρι εμφανίστηκε στον τηλεοπτικό αέρα κραδαίνοντας επίσης ένα καλάσνικοφ, ενώ δήλωνε πίστη στο καθεστώς.

«Μου έστειλαν ένα όπλο από την πλατεία Βανάκ, ώστε κι εγώ, όπως όλοι εσείς, να μάθω πώς να το χρησιμοποιώ. Μέσω αυτής της μετάδοσης, ανακοινώνω ότι είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για τη χώρα μου» είπε η Νασίρι, με την ιρανική τηλεόραση να περιγράφει τα πλάνα ως μέρος της «δημόσιας ετοιμότητας για την υπεράσπιση της χώρας», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Κύπρος: Στην τελική ευθεία η πώληση φυσικού αερίου για πρώτη φορά το 2028

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17 ώρες πριν

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026: “Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Στον εισαγγελέα σήμερα το υλικό για τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Βόλου – Καταγγελίες για απόρριψη ανακυκλώσιμων μαζί με σύμμεικτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Κέρκυρα: Σοβαρό τροχαίο με γουρούνα – Τραυματίστηκαν πατέρας και γιος, σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Μουτίδου σε Λιάγκα: Κι εσύ κοροϊδεύεις τον κόσμο, η κοροϊδία δε γίνεται μόνο όταν σε πληρώνει ο λαός στην ΕΡΤ