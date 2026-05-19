Γενοκτονία των Ποντίων: Ο περήφανος χορός των Ποντίων υπό σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα – Δείτε βίντεο

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση και συμμετοχή πλήθους κόσμου κορυφώθηκαν στην Αθήνα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγματος.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τους Ποντίους ανά τον κόσμο, καθώς και σημείο αναφοράς για τον αγώνα διεθνούς αναγνώρισης των ιστορικών γεγονότων.

Παρά τη σφοδρή βροχόπτωση, μέλη ποντιακών σωματείων, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές και συμμετέχοντας σε ένα τελετουργικό μνήμης που κορυφώθηκε με ποντιακούς χορούς, συνοδεία λύρας, σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Δείτε βίντεο:

Ιδιαίτερη στιγμή των εκδηλώσεων αποτέλεσε η επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου Εύζωνες εμφανίστηκαν με παραδοσιακή φορεσιά Πόντιου Αντάρτη, τιμώντας συμβολικά τη μνήμη των θυμάτων.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγό ε.α. Αλκιβιάδη Στεφανή, ενώ ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με πορεία προς την τουρκική πρεσβεία και επίδοση ψηφίσματος.

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου Σύνταγμα

