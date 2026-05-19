Καρυστιανού για Καραχάλιο: Προστατεύεται από το σύστημα το οποίο αναπαράγει τα ψεύδη του

Λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας του αυτοφώρου για τον Νίκο Καραχάλιο, έπειτα από τη μήνυση που υπέβαλαν σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Στην τοποθέτησή της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει τον Νίκο Καραχάλιο, παρά το γεγονός ότι –όπως σημειώνει– είναι γνωστή η κατοικία του και διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές περί προστασίας του από το «σύστημα», υποστηρίζοντας πως η μη σύλληψή του προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;

Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!

Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει;

´Έχετε μια ώρα ακόμη…»