Εργασίες αποκατάστασης βλάβης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Σερρών

Εργασίες αποκατάστασης καλωδιακής βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην έξοδο από τη Λητή προς το Δερβένι, θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, κατά τις ώρες 10.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.