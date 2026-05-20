Θρήνος στην κηδεία της μητέρας και της κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρόδο: "Γιατί τόσο άδικα;" λέει φίλη τους

Mε τις κηδείες σήμερα της 56χρονης Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και της 26χρονης κόρης της Αρμονίας Κουκίου που έχασαν τη ζωή τους στη Ρόδο, έπεσε η αυλαία της τραγωδίας που σημειώθηκε στις 17 Μαΐου όταν αυτοκίνητο με οδηγό έναν 44χρονο συγκρούστηκε με το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες.

Η κηδεία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλλου, με δεκάδες συγγενείς και φίλους της Μαρίας και της Αρμονίας να λένε το τελευταίο αντίο.

Δείτε φωτογραφίες από το rodiaki.gr

Το κλίμα στη Ρόδο παραμένει βαρύ, όπως αποτυπώνεται και σε αναρτήσεις στα social media για τις αδικοχαμένες γυναίκες.

«Γιατί μας το έκανες αυτό;; Γιατί τόσο άδικα κοπέλα μου; Αυτός που έτρεχε έτσι και δεν υπολόγισε τίποτα, δεν ήξερε τι έκανε…..ή μήπως ήξερε;;; Να φύγεις εσύ;; Μαζί με την κόρη σου να φύγεις κοπέλα μου για το μεγάλο ταξίδι;;; Εσύ που με έπαιρνες αγκαλιά και μου έλεγες “Ρε Σίλια εσύ κι εγώ, η χαρά της ζωής είμαστε ρε παιδάκι μουυυυ!!! Εσύ θα τραγουδάς κι εγώ θα κάνω το μπαλέτο!” Και ήσουν η χαρά της ζωής όντως.. εγώ όμως σήμερα δεν είμαι καθόλου χαρούμενη Μαράκι μου. Τώρα τι θα κάνουμε Μαρία μου;;; Τώρα τίποτα κοπέλα μου. Τίποτα…για έναν άμυαλο… Δικαιοσύνη εύχομαι.. Αυτό εύχομαι για εσένα.. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ», γράφει χαρακτηριστικά μια φίλη της 56χρονης Μαρίας.

