“Πυξίδα”, “Επιστροφή” ή “Λάουρα”: Οι προβλέψεις για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα – Το βίντεο που πόσταρε

Λίγο πριν από την 26η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό του φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε στα social media ένα γκάλοπ με νέους και νέες να κάνουν προβλέψεις για το πιθανό όνομα του νέου του κόμματος.

Μεταξύ των προτάσεων που ακούγονται είναι τα «Ιθάκη», «Νέα Πορεία», «Νέα Προοδευτική Αριστερά», αλλά και το… «Λάουρα».

Από την πλευρά της η YouTuber, Zoe Pre, που πρόσφατα συμμετείχε ως παρουσιάστρια σε εκδήλωση με νέους στην οποία μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το νέο του κόμμα… «Ζωή».

Ωστόσο, το όνομα που επαναλαμβάνεται περισσότερο στο βίντεο είναι το «Πυξίδα».

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε πως όσα ακούστηκαν «δεν είναι καθόλου κακές ιδέες».

