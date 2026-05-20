Αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου 1ου Γυμνασίου στον Δήμο Λαγκαδά με χρηματοδότηση από την ΠΚΜ

Αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης του έργου, το οποίο προχωρά με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας με τον Δήμο Λαγκαδά.

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπέγραψαν χτες ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνος Μπέγκας και η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου.

“Ως Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που συμβάλλουμε στην υλοποίηση ακόμη ενός σημαντικού έργου με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για την τοπική κοινωνία του Λαγκαδά. Με συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Λαγκαδά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συνεχίζουμε να δημιουργούμε έργα ουσίας που βελτιώνουν την καθημερινότητα και επενδύουν στο μέλλον των παιδιών μας και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας”, ανέφερε σε σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνος Μπέγκας.

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου σημείωσε: “Με την υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση του νέου 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά ανοίγει ο δρόμος για ένα έργο μεγάλης σημασίας για την εκπαίδευση και το μέλλον του τόπου μας. Ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολείο περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη, δίνοντας στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες του Λαγκαδά τις υποδομές που αξίζουν. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ευθύνη και επιμονή να υλοποιούμε έργα που ενισχύουν τη δημόσια εκπαίδευση και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στον Δήμο μας”.

Το έργο της κατασκευής νέου κτιριακού συγκροτήματος για το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι προϋπολογισμού περίπου 8,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, έπειτα από σχετική απόφαση που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί το 1ο Γυμνάσιο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Λαγκαδά, εντός του Ο.Τ. 115. Το νέο σχολείο αποτελείται από δύο κτιριακούς όγκους, εκ των οποίων ο πρώτος διατάσσεται σε δύο επίπεδα. Το ισόγειο περιλαμβάνει τον χώρο εισόδου με το κυλικείο, τους χώρους διοίκησης (γραφεία καθηγητών, διεύθυνσης, συλλόγου, ιατρείο κ.ά.), τον χώρο φύλακα, καθώς και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τους βοηθητικούς προς αυτήν χώρους. Στο επίπεδο του ορόφου χωροθετούνται γραφεία, βιβλιοθήκη και ένα εκ των εργαστηρίων. Στον δεύτερο κτιριακό όγκο διαμορφώνονται αίθουσες διδασκαλίας καθώς και τα εργαστήρια με τους βοηθητικούς χώρους τους.

Το σχολείο θα είναι προσβάσιμο για άτομα με αναπηρίες, ενώ ο αύλειος χώρος του θα είναι εξοπλισμένος μεταξύ άλλων με καθιστικά, γήπεδα καλαθοσφαίρισης και υπόστεγο χώρο γυμναστικής, που εξασφαλίζει σκίαση και προστασία από τη βροχή.