Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό

«Το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης, με κορωνίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου, εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε για τις κυβερνητικές πηγές.

Σημειώνει ότι «το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν» και ότι «θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν».

«Και επαναλαμβάνουμε», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «μη διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να προχωρήσει σε μια ακόμη θεσμική εκτροπή την Παρασκευή». Αναφέρει ότι «το 2022 η εξεταστική επιτροπή των υποκλοπών αποφασίστηκε με 120 ψήφους και τώρα μεθοδεύουν να εγκριθεί από 151», σημειώνοντας ότι «θα είναι άλλη μια βάρβαρη θεσμική εκτροπή».

το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο πρόεδρος της Βουλής οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη σε ποιες κινήσεις προχώρησε, όταν μάρτυρας ομολόγησε στο δημόσιο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου πως όταν κατέθεσε ενώπιον της απόρρητης Εξεταστικής Επιτροπής των υποκλοπών το 2022, πήρε ραβασάκι με στημένες ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». «Ερεύνησε την καταγγελία για χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς είναι ο θεματοφύλακας του κύρους της Βουλής;», ρωτά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

