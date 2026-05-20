Κ. Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ και ο Ν. Ανδρουλάκης μπορούν να εγγυηθούν τη θεσμική και οικονομική σταθερότητα

«Ο αγώνας μας δεν είναι διμέτωπος, καθώς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, με την οποία έχουμε βαθιές πολιτικές διαφορές», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως «ένα δίδυμο θεσμικής και οικονομικής αστάθειας», ενώ υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκείνοι που μπορούν να εγγυηθούν μια διπλή σταθερότητα», την οικονομική αλλά και τη θεσμική, «για να έχουμε θεσμούς που θα λειτουργούν και όχι τη σημερινή εικόνα των συνεχών σκανδάλων, των θεσμικών εκτροπών και της συγκάλυψης».

Ενόψει της ανακοίνωσης των κομματικών σχηματισμών της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως «η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κ. Τσίπρα». Ανέφερε ότι «χθες ο κ. Καιρίδης είπε ‘θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπειρώσουμε ψηφοφόρους’. ‘Αρα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς. Τα λέει όλα η ίδια η κυβέρνηση και οι βουλευτές της».

Για τη ΝΔ υποστήριξε ότι είναι ένα «κόμμα-όμηρος σε ακροδεξιούς, που δεν έχει καμία σχέση με η Νέα Δημοκρατία είτε του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είτε του Κώστα Καραμανλή», κόμμα «βαθιά αντιλαϊκό και νεοφιλελεύθερο». Καταλόγισε στο κυβερνών κόμμα «εμμονή» στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη, που «εκφράζεται με συγκρούσεις, τοξικότητα, προσωπική επίθεση, σπίλωση, λάσπη». Αυτό, όπως είπε, «γιατί ξέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη θέση» και ότι επίσης ξέρουν πως «ακόμα και αν έστω και για λίγο είναι πρώτοι στην πρώτη κάλπη, στην επαναληπτική με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντι δεν έχουν καμία τύχη».

Τόνισε ότι «μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει την ΝΔ. Επειδή το ξέρουν, χτυπάνε στο ΠΑΣΟΚ. (Είναι) απόλυτα εφικτός στόχος η πρώτη θέση. Αν δεν ήταν δεν θα υπήρχε αυτή η πολεμική εκ μέρους της κυβέρνησης». Σχολίασε ότι «γι’ αυτό προσπαθούν να αναστήσουν πολιτικά σκιάχτρα προκειμένου να συσπειρώσουν τον κόσμο ο οποίος απομακρύνεται από εκείνους». «Και στον έντιμο πατριώτη και δημοκράτη κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία εμείς λέμε να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ για να ανασάνει η χώρα», συνέχισε. Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που βάζει ατζέντα για τα πραγματικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Όσον αφορά στις μετεκλογικές συνεργασίες, ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «μας χωρίζει άβυσσος με τη Νέα Δημοκρατία και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο», και πρόσθεσε: «Εμείς λέμε ‘όχι’ σε πειράματα και σε χαμένη ψήφο, και ‘ναι’ σε ψήφο που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και εγγυάται αύριο πολιτική αλλαγή με σταθερότητα». «Αυτός που έχει το πολιτικό προσωπικό, το σχέδιο, την ιδεολογική επάρκεια και μπορεί να απευθυνθεί συμπεριληπτικά στους πολίτες είναι το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Σχετικά με την κριτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τα Patriot, ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι το κόμμα έθεσε ερωτήματα, σχολιάζοντας «πώς είναι δυνατόν, όταν ήρθαν οι Patriot -που καλώς ήρθαν και εμείς το είχαμε επικροτήσει- να είναι πολιτική απόφαση, ενώ όταν φεύγουν να είναι επιχειρησιακή» και ζητώντας να εξηγήσει η κυβέρνηση «τι μεταβλήθηκε σε γεωπολιτικό επίπεδο, το οποίο φέρνει το αποτέλεσμα αυτό, και για ποιο λόγο γίνεται».

Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στην άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αναφέροντας ότι του κάνει μεγάλη εντύπωση «που ο κ. Τζαβέλλας, αντί να αυτοεξαιρεθεί ως όφειλε από την υπόθεση των υποκλοπών όπου είχε προηγούμενη εμπλοκή ως εποπτεύων της ΕΥΠ, επέλεξε να αυτοεξαιρεθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας». «’Αρα, αυτοεξαιρέθηκε, αλλά σε λάθος επιτροπή», σχολίασε.

Ως προς την επικείμενη συζήτηση για την Εξεταστική, που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, και η οποία ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει την Παρασκευή, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ τον κάλεσε να δεσμευτεί «ότι θα γίνει όπως γίνεται πάντα σε σχέση με τις εξεταστικές της μειοψηφίας, ότι δηλαδή θα απαιτεί δηλαδή 120 βουλευτές». Είπε ότι «ο πρόεδρος της Βουλής μας παρέπεμψε στην Ολομέλεια και στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας», ότι «ρωτήθηκαν στη Βουλή οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας» όμως «για κάποιο λόγο δεν απάντησαν. Δεν έχουν άποψη». «Τι περιμένουν; Ή ετοιμάζονται για ακόμα μια θεσμική εκτροπή; Μάλλον περιμένουν εντολές από τον πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή», τόνισε.