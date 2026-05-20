Η Θεσσαλονίκη μέσα από τον φακό των κατοίκων και των επισκεπτών – Ανοιχτός διαγωνισμός φωτογραφίας

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, μη επαγγελματίες φωτογράφους, απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού, για τη συμμετοχή τους σε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Στιγμές της πόλης».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δυναμική προβολή της Θεσσαλονίκης μέσα από τη δημιουργία ενός καλαίσθητου λευκώματος τσέπης, το οποίο θα αποτυπώνει τον παλμό, την ομορφιά και την πολυδιάστατη ταυτότητα της πόλης, μέσα από τη ματιά των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό που έχει άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη, εντάσσοντας τις δημιουργίες τους σε μία από τις ακόλουθες πέντε θεματικές κατηγορίες:

Αξιοθέατα και Τοπόσημα: Τα ιστορικά και σύγχρονα μνημεία που καθορίζουν το τοπίο της πόλης.

Γαστρονομία: Οι γεύσεις, οι γειτονιές, το φαγητό και η γαστρονομική παράδοση που κάνουν τη Θεσσαλονίκη μοναδική.

Εμπειρία & Lifestyle: Η καθημερινότητα, οι στιγμές χαλάρωσης, η διασκέδαση και η ζωή των ανθρώπων της.

Πολιτισμός & Τέχνες: Φεστιβάλ, δρώμενα, μνημεία και κάθε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που φιλοξενείται στην πόλη.

Φύση & Περιβάλλον: Το παραλιακό μέτωπο, τα πάρκα, το Σέιχ Σου και οι πνεύμονες πρασίνου της Θεσσαλονίκης.

Σημείωση: Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην πλήρη πρόσκληση προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Πληροφορίες & Επικοινωνία

Για τη συμμετοχή σας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης: https://cityofgastronomy.thessaloniki.gr/

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης:

Email: tourism@thessaloniki.gr

Τηλέφωνο: 2313318206