Πλεύρης: Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις που έχουμε στο Αν. Αιγαίο αλλά βραχυπρόθεσμα αυτός είναι ο στόχος

Στη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, στάθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την Κρήτη.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η μείωση ξεπερνά το 30%, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου φτάνει πάνω από το 65% ενώ το πρόβλημα, το φετινό καλοκαίρι, αναμένεται να είναι οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη και οι ροές που ενδέχεται να υπάρξουν προς την Κρήτη και ποια πρέπει να είναι η διαχείρισή τους.

«Οι μεταναστευτικές ροές το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είναι μειωμένες συγκριτικά με το 2025. Η μείωση αυτή ξεπερνά το 30%, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου φτάνει πάνω από το 65%. Φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα στην διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και γι’ αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη.

Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν υπάρχει ένας πλήρης σχεδιασμός πώς θα γίνει η διαχείριση. Ο σχεδιασμός αυτός ξεκινάει και με μια καλύτερη συνεργασία που προσπαθούμε να επιτύχουμε και με τις Λιβυκές και με τις Αιγυπτιακές αρχές και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι αποτροπής καθώς είναι πολύ σημαντικό να μην ξεκινούν οι βάρκες από εκεί, καθώς επίσης και να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε ένα συνολικό αποτρεπτικό πλαίσιο και στο πεδίο αλλά και στο κομμάτι των κινήτρων και αντικινήτρων τα οποία δίνονται.

Χώροι διαχωρισμού μεταναστών και προσφύγων

Ροές όμως θα υπάρξουν. Η διαχείριση αυτών των ροών μπορεί να γίνει με την ενίσχυση την οποία έχουμε της πληρότητας συνολικά σε όλες τις δομές μας, σε όλη την επικράτεια, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν και δύο χώροι στην Κρήτη, ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφιξή τους, εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη και στη συνέχεια θα υπάρχει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές, αν πρόκειται για μετανάστες προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασης τους ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Έντονος προβληματισμός για το χώρο στις Μαλάδες

Ήδη στα Χανιά αυτός ο χώρος έχει βρεθεί και λειτουργεί κλειστά και μάλιστα σε ένα κομμάτι αστικού ιστού και δεν υπάρχει καμία όχληση στην τοπική κοινωνία ακριβώς γιατί είναι κλειστή δομή και γιατί ακριβώς το σχέδιό μας λειτουργεί με τις ταχύτητες αυτές προκειμένου να γίνεται γρήγορα η αποσυμφόρηση, η μεταφορά τους σε κλειστές δομές και η απέλαση τους ή η διαδικασία του ασύλου όταν είναι για ανοιχτές δομές. Στο κομμάτι του Ηρακλείου, το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληροί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και σειρά αντισταθμιστικών για την αναβάθμισή τους.

Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και το Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στον χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη που εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό θα γίνει αύριο και με τους βουλευτές, όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές προκειμένου να έχουμε έναν χώρο, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε δει μια σειρά από χώρους και έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε.

Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι χώρος θα πρέπει να υπάρξει. Εάν λοιπόν υπάρξει πρόταση εναλλακτικών χώρων είμαστε να τις συζητήσουμε, πιστεύουμε ότι το κομμάτι είναι γόνιμο στο επίπεδο και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζω κατά τον ίδιο τρόπο να είναι και με τους βουλευτές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι προκειμένου να μπορέσουμε και να αποτρέψουμε ροές, αλλά και να διαχειριστούμε όσες έλθουν, χρειάζονται αυτοί οι δύο χώροι.

Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Παράλληλα όπως στο κομμάτι και της ίδιας της μεταφοράς, έχουμε διασφαλίσει με δικά μας μέσα να γίνονται οι μεταφορές αυτές για να μην επιβαρύνεται και η Κρήτη σε μια περίοδο κιόλας τουριστικής ανάπτυξης και αντιλαμβανόμαστε πλήρως και εγώ ως Υπουργός αλλά και το σύνολο του Υπουργείου ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να στηριχτεί το νησί, όπως στηρίχτηκαν κάθε φορά νησιά που είχαν μεταναστευτικές πιέσεις, αλλά αυτή η στήριξη προϋποθέτει ακριβώς ότι θα πρέπει να έχουμε και μείωση των ροών, και αποτροπή και διαχείριση όσων έρχονται σε κλειστούς χώρους, ώστε να μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνεται η μεταφορά αυτών που δικαιούνται άσυλο στις ανοιχτές δομές και αυτών που πρέπει να απελαθούν στις κλειστές δομές. Και όλο αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμία επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες, καθώς μιλάμε για άμεσες διαχειρίσεις όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί και το είχαν ζητήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση από πέρυσι.

«Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις που έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο»

Όλος ο σχεδιασμός λοιπόν είναι εν εξελίξει. Ευελπιστούμε ότι με τις κινήσεις που κάναμε θα έχουμε και μείωση των ροών. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις που έχουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά βραχυπρόθεσμα αυτός είναι ο στόχος. Κάποια στιγμή να μη μας απασχολούν οι ροές και από το κομμάτι της Λιβύης. Δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο και μέχρι ένα προηγούμενο σημείο το βάρος έπεφτε κυρίως στον τοπική αυτοδιοίκηση, τώρα το Υπουργείο θέλει να αναλάβει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, ακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι μεταναστευτικές ροές και να περιοριστούν και για όσο αυτές υπάρχουν να μην δημιουργούν πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Κρήτη και ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού”.