Βρετανία: Ραδιοφωνικός σταθμός ανακοίνωσε κατά λάθος τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και έπαιξε το “God Save the King”

Σε μια πρωτοφανή γκάφα προχώρησε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους ακροατές του «για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε», αφού μετέδωσε κατά λάθος μια έκτακτη ανακοίνωση που ανήγγειλε τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου.

Πρόκειται για τον ιστορικό πειρατικό σταθμό Radio Caroline, ο οποίος εκπέμπει στα Μίντλαντς και τη Νότια Αγγλία.

Το λάθος σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου, όπως αποκάλυψε αρχικά ένας ακροατής στο διαδίκτυο.

Το χρονικό του «μαύρου» στον αέρα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ακροατή, το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού διακόπηκε απότομα.

Αμέσως μετά, οι παρουσιαστές ανακοίνωσαν ότι η ροή του προγράμματος αναστέλλεται λόγω του θανάτου του βασιλιά Καρόλου, και αμέσως ξεκίνησε να παίζει ο εθνικός ύμνος «God Save the King».

Αμέσως μετά, ο σταθμός βυθίστηκε σε απόλυτη σιωπή για περίπου 15 λεπτά, μέχρι που οι παρουσιαστές επέστρεψαν στον αέρα ζητώντας live συγγνώμη. Μπορείτε να ακούσετε το απόσμασμα εδώ.

Το μακάβριο λάθος αποδόθηκε σε «σφάλμα υπολογιστή», με τον διευθυντή του σταθμού, Πίτερ Μουρ, να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη.

Η επίσημη συγγνώμη του σταθμού

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού στο Facebook, ο Μουρ έγραψε: «Λόγω σφάλματος υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, η διαδικασία για τον “Θάνατο Μονάρχη” —την οποία όλοι οι βρετανικοί σταθμοί έχουν σε ετοιμότητα ελπίζοντας ότι δεν θα τη χρειαστούν— ενεργοποιήθηκε καταλάθος το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου), ανακοινώνοντας εσφαλμένα ότι ο Βασιλιάς απεβίωσε».

Στη συνέχεια, ο διευθυντής του σταθμού εξήγησε τη διακοπή και εξέφρασε τη μεταμέλειά του.

«Το Radio Caroline στη συνέχεια σώπασε, όπως θα απαιτούνταν, γεγονός που μας κινητοποίησε ώστε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα. Το Caroline με χαρά μετέδιδε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας, και τώρα του Βασιλιά, και ελπίζουμε να το κάνουμε αυτό για πολλά ακόμη χρόνια», ανέφερε.

«Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για οποιαδήποτε αναστάτωση προκλήθηκε».

Μετά την ανάρτηση, οι ακροατές κατέκλυσαν τα σχόλια εκφράζοντας την ανακούφισή τους που η είδηση δεν ήταν αληθινή, ενώ πολλοί έδειξαν κατανόηση και συμπάθεια προς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να κάνουν τη λανθασμένη ανακοίνωση.

Ζωντανός και υγιής στο Μπέλφαστ

Ο βασιλιάς Κάρολος είναι προφανώς ζωντανός και χαίρει άκρας υγείας.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα που έγινε η γκάφα, ο ίδιος και η βασίλισσα Καμίλα προσγειώθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία για μια προγραμματισμένη τριήμερη επίσκεψη.

Το βασιλικό ζεύγος είχε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή την Τρίτη στην πρωτεύουσα Μπέλφαστ, καθώς τους υποδέχτηκαν με μουσική, τραγούδια, χορό, αλλά και με ένα παραδοσιακό σφηνάκι ουίσκι της τοπικής μάρκας Titanic.