Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών – Τούμπαρε ΙΧ μετά από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 09:00 στο ύψος της Καρδίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν ενώ από το τη σύγκρουση το ένα ανετράπη στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Επί τόπου έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Δείτε βίντεο του Ράδιο Θεσσαλονίκη από το σημείο:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Mε κόκκινο χαλί και… σπόντα προς τον Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα ο Σι τον Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού
- Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ
- Αντελίνα Βαρθακούρη: Ζηλεύω τον Χάρη, τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι, αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μία σχέση