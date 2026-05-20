Search Button Close Search
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών – Τούμπαρε ΙΧ μετά από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 09:00 στο ύψος της Καρδίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν ενώ από το τη σύγκρουση το ένα ανετράπη στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο. Επί τόπου έχει σπεύσει η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Δείτε βίντεο του Ράδιο Θεσσαλονίκη από το σημείο:

