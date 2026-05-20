ΠΑΟΚ: Προς Eurocup ο “Δικέφαλος” τη νέα αγωνιστική σεζόν
Intime
THESTIVAL TEAM
Η έλευση του Αριστοτέλη Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ έφερε μεγάλες αλλαγές στην ομάδα από την πρώτη κιόλας μέρα και αυτό θα συνεχιστεί με τον «δικέφαλο του Βορρά» να αγωνίζεται στο Eurocup την νέα σεζόν.
Ο στόχος της Euroleague θα έρθει σταδιακά στον ΠΑΟΚ, καθώς θα περάσει πρώτα από το μονοπάτι του Eurocup. Οι Θεσσαλονικείς θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν τη διοργάνωση για να καταφέρουν να πετύχουν το μεγάλο στόχο για τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Η πρόσληψη του Τρινκιέρι προμήνυε την αλλαγή στη διοργάνωση που θα συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, με το Eurocup εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να ανοίγει τις πόρτες του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Καραχάλιος για τη μήνυση Καρυστιανού: Δεν κρύβομαι, έπρεπε να την είχα μηνύσει τότε που με αποκάλεσε τρελό
- Συνολάκης για την οσμή αερίου στην Αττική: Δεν έχουν γίνει λεπτομερείς μετρήσεις, επειδή πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε
- Πλεύρης: Δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε τις μειώσεις που έχουμε στο Αν. Αιγαίο αλλά βραχυπρόθεσμα αυτός είναι ο στόχος