Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής που έπεσε πάνω στα διόδια της Ανθούσας

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5/2026) στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν χτύπησε με τη μηχανή του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα διόδια της Αττικής Οδού στην Ανθούσα.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Πλακεντίας. https://t.co/u59RK22PSL — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.