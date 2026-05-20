Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής που έπεσε πάνω στα διόδια της Ανθούσας

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5/2026) στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του όταν χτύπησε με τη μηχανή του, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα διόδια της Αττικής Οδού στην Ανθούσα.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.

