Τάισον στον κόσμο του ΠΑΟΚ: “Οι οικογένειες όσο κι αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί”

Μια δύσκολη, σε όλα τα επίπεδα, σεζόν για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, με τον Τάισον Φρέντα να στέλνει το δικό του, ιδιαίτερο απολογιστικό μήνυμα μέσω των social media, και μάλιστα στα ελληνικά, ευχαριστώντας τον κόσμο του Δικεφάλου για την υποστήριξη.

Όπως έγραψε ο έμπειρος εξτρέμ:

«Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μία σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονται κοντά στον σύλλογο.

Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μας δώσατε πολλή αγάπη και στήριξη.

Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μάς υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο, είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι, οι οικογένειες, όσο κι αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί.

Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμη μία χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ».