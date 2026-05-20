Η ανάρτηση Πλακιά για την μήνυση Καρυστιανού: Όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία τρέχουν πρώτα εκεί
Με μια ιοβόλα ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε με τον τρόπο του την μήνυση που κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου.
Παρότι δεν την κατονόμασε, «φωτογράφισε» την περίπτωση Καρυστιανού λέγοντας πως όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή την αστυνομία κατατρέχουν πρώτα στην δικαιοσύνη και στην αστυνομία.
«Το απίθανο εδώ στην χώρα που ζούμε είναι ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή γενικά στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη. Απίστευτο !!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς.
Το απίθανο εδώ στην χώρα που ζούμε είναι ότι όλοι όσοι δεν πιστεύουν στην δικαιοσύνη ή στην αστυνομία ή γενικά στους θεσμούς κατατρέχουν πρώτα στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη .— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) May 20, 2026
