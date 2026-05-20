Καραχάλιος για τη μήνυση Καρυστιανού: Δεν κρύβομαι, έπρεπε να την είχα μηνύσει τότε που με αποκάλεσε τρελό

Θέση για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τη δήλωσή του ότι έλαβε εντολή από τη Μόσχα για να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, πήρε ο Νίκος Καραχάλιος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε: «Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη όπως αυτή που έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού. Σίγουρα δεν κρύβομαι. Είμαι στη γειτονιά μου, τη Νέα Μάκρη, έκανα τα post μου. Παραμένω ενεργός πολίτης».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι εξακολουθεί να παρεμβαίνει δημόσια και να τοποθετείται για ζητήματα της επικαιρότητας. Όπως είπε: Έχω δώσει δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, κάνω τα tweets, είμαι ενεργός».

Παράλληλα, ο Νίκος Καραχάλιος σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να είχε κινηθεί νομικά πρώτος κατά της Μαρίας Καρυστιανού για παλαιότερη αναφορά της στο πρόσωπό του.

«Δεν θέλω να ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, αλλά αν συνεχίσει η κυρία Καρυστιανού, οι δικηγόροι μου λένε ότι έπρεπε να της είχα κάνει μήνυση τότε που με αποκάλεσε τρελό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, τέλος, αν είναι σε θέση να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του περί «εντολής από τη Μόσχα», απάντησε λακωνικά: «Θα το δούμε στο δικαστήριο».

Νίκος Καραχάλιος

