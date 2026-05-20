Η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού για τη Eurovision 2026: “Η ανθρωπιά και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία”

Λίγες ημέρες μετά τον τελικό της Eurovision 2026, ο Φωκάς Ευαγγελινός επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις του για τη φετινή ελληνική αποστολή και τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο creative director της ελληνικής συμμετοχής έκανε λόγο για μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα και δημιουργικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τη νεότερη γενιά καλλιτεχνών και δημιουργών.

Η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού μετά τη Eurovision 2026

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δουλειά που έγινε μαζί με τον συνεργάτη του και την υπόλοιπη ομάδα, σημειώνοντας πως η φετινή συμμετοχή κατάφερε να συνδεθεί με το κοινό γιατί εξέφραζε στοιχεία της σημερινής γενιάς.

«Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον @akylas__ και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.»

«Αυτό που κρατώ περισσότερο είναι το ήθος της ομάδας»

Στη συνέχεια ο Φωκάς Ευαγγελινός στάθηκε στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αποστολή, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

«Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια.

»Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!»

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, έγραψε: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!»