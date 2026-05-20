Τροχαίο με δύο νεκρές στη Ρόδο: Η 57χρονη φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να έκανε όπισθεν λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, δείχνει την οδηγό να κάνει όπισθεν λίγο πριν το μοιραίο τροχαίο.

Στις εικόνες που πρόβαλε η εκπομπή Live News φαίνεται το όχημα της 57χρονης να πηγαίνει λίγο μπροστά και μετά να κάνει όπισθεν, μάλλον γιατί δεν λειτουργεί το κάθετο φανάρι μπροστά, οπότε και θέλει να πάει πίσω για να βλέπει το εναέριο που λειτουργεί κανονικά.

Στη συνέχεια, συνεχίζει την πορεία του και τότε συγκρούεται με το όχημα του 44χρονου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 57χρονη, όπως και η 26χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το Live News, υπάρχουν αναφορές ότι το ένα φανάρι δεν λειτουργούσε τη μέρα του μοιραίου τροχαίου, ενώ φέρεται να είχε βγει εκτός λειτουργίας στο πρόσφατο παρελθόν.

«Στην οδήγηση λίγο προκαλούσε»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους) αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο.

Φίλος του είπε στο Live News πως ο 44χρονος οδηγεί επιθετικά ορισμένες φορές, όπως και ότι φέρεται να έχει συμμετάσχει σε κόντρες.

«Δυστυχώς ναι, στην οδήγηση, λίγο προκαλούσε. Ήταν πολύ επιθετικός σε αυτά τα πράγματα. Ήταν με παρέα που ήταν διάφοροι που ήμασταν εκεί πέρα κτλ. και είπα: “Παιδιά πρέπει να προσέχουμε άμα είναι να πηγαίνουμε όταν θέλετε για αγώνες κτλ., πάρτε το αυτοκίνητο το χειμώνα πηγαίνετε πάνω στις Σέρρες και πηγαίνετε στην πίστα να εκτονωθείτε”. Έχουν ακουστεί και φυσικά και πολλά, ότι έβγαινε πολύ με το γιο του, με κόντρες κτλ. Πολλές φορές και σπινιαρίσματα κτλ. Αυτό το περιστατικό της Κυριακής που μου έχουν πει ότι έγινε κάποιος τσακωμός με τη φίλη του την 25χρονη. Έγινε καβγάς ναι, έγινε καβγάς. Ακούστηκε πάρα πολύ έντονα αυτό», υπογράμμισε ο φίλος του συλληφθέντα 44χρονου.