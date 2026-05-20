ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο Κ. Τζαβέλλας προσβάλλει τη Βουλή, η ΝΔ φιμώνει τους βουλευτές

«Αν και ήταν υποχρεωμένος, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αρνήθηκε να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία τον κάλεσε σε ακρόαση» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Σε αγαστή συνεργασία με το Μαξίμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αθανάσιος Μπούρας, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, επικαλούμενος την επιστολή του κ. Τζαβέλλα».

Υποστηρίζει ότι «η μεθόδευση του κ. Μπούρα μαρτυρά τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά να εμποδίσει πραξικοπηματικά ακόμα και τη συζήτηση των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας για ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου».

Κάνει λόγο για «προσβολή του κ. Τζαβέλλα προς τη Βουλή», λέγοντας ότι η πρόφαση που χρησιμοποίησε, δεν έχει καμία νομική βάση. «Διότι η σημερινή του επιστολή έρχεται σε αντίθεση με τις χθεσινές εκτεταμένες “διαρροές” στον Τύπο, ότι ο λόγος της μη προσέλευσής του είναι η θεσμική άρνησή του να δώσει λόγο για “δικαιοδοτική του κρίση κατά την άσκηση των καθηκόντων του”» και εξηγεί και σημειώνει:

Τελικά, ο κ. Τζαβέλλας σήμερα υποστήριξε ότι δεν προσέρχεται, διότι δεν εξειδικεύονται αρκετά τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η ακρόασή του. Αξίζει να “υπενθυμίσουμε” στον κ. Τζαβέλλα ότι το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει ρητά τη δυνατότητα κλήσης σε ακρόαση του εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου “για λειτουργικά θέματα της Δικαιοσύνης”. Και ο ίδιος δεν μπορεί να αρνείται την ακρόαση, προφασιζόμενος δήθεν παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών».

Αφού επαναλαμβάνει ότι «ο κ. Τζαβέλλας όφειλε να παραστεί στη Βουλή, να ακούσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών» καταλήγει:

«Ζητάμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου αυτή να αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά την άρνηση του κ. Τζαβέλλα.

Και να καλέσει τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο “χρεώθηκε” το νέο αίτημα για την (επιβεβλημένη) ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο (στο οποίο την καταχώνιασε ο κ. Τζαβέλλας)».