Κώστας Τουρνάς: Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες

Τις σκέψεις του σχετικά με τη στιγμή που θα αποσυρθεί από το τραγούδι, μοιράστηκε ο Κώστας Τουρνάς, αναφέροντας ότι όσο μεγαλώνει οι αντοχές του μειώνονται.

Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου, μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μακροχρόνια πορεία του, τη στήριξη της οικογένειάς του και τη σχέση με τη σύζυγό του.

Ο Κώστας Τουρνάς παραδέχτηκε ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς σε συνδυασμό με το πέρασμα του χρόνου, τον έχουν οδηγήσει στο να σκεφτεί το ενδεχόμενο να σταματήσει να τραγουδάει: «Βέβαια και έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, γιατί μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι πάντα οι ίδιες. Όσο νιώθω ακμαίος και ικανός, δεν περνάει δεύτερη φορά αυτή η σκέψη μου, αλλά νομίζω ότι κάπου κοντά θα είναι αυτό ».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής σχολίασε για τις πιεστικές στιγμές και τις δυσκολίες που είναι αναπόφευκτες έπειτα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες παρουσίας στον χώρο της μουσικής: «Όταν αυτήν την πορεία την κάνεις 55 χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν στιγμές όπου θα πιεστείς ή θα έχεις σοβαρά ελλείμματα».

Αναφερόμενος στη στήριξη που δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, ο Κώστας Τουρνάς εξήγησε πως αυτή ήταν καθοριστική στις δύσκολες περιόδους της ζωής του: «Σε αυτές τις περιόδους, με έναν μαγικό τρόπο, και η οικογένειά μου και οι γύρω μου υπήρξαν τόσο υποστηρικτικοί, αλλά και η δική μου η στάση απέναντι στο πρόβλημα ήταν τέτοια που πάντα θεωρούσα ότι θα πάμε για το καλύτερο».

Τέλος, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση με τη σύζυγό του και στον τρόπο με τον οποίο εκείνη αντιμετωπίζει τις επαγγελματικές του επιλογές: «Είναι αυστηρή κριτής. Πολλές φορές διαφωνήσαμε στο τι και πώς, αλλά το υποστηρικτική εκεί πάει. Ποτέ αυτό δεν κατέληγε σε ρήξη. Ήταν απλώς μία διαφωνία».

