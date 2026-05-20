ΕΛΑΣ για το δυστύχημα στην Αττική Οδό: Η μηχανή έπεσε στο πίσω μέρος περιπολικού, έσπασε τον καθρέφτη και κατέληξε σε φορτηγό

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σχετικά με το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στην Αττική Οδό, όπου έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος μοτοσικλετιστής και στο οποίο εμπλέκεται περιπολικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ κοντά στα διόδια Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης.

Όπως τονίζεται, κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία φάρους και αλάρμ, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν μπει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, η μοτοσικλέτα με οδηγό τον 60χρονο, προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέφτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

