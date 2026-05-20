Βασίλης Καλλίδης: Κινδύνεψα σωματικά μια φορά, μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου

Στην ιδιαίτερη εμπειρία που έζησε πριν λίγα χρόνια όταν και βρέθηκε στο ενεργό ηφαίστειο Γιασούρ σε νησί του Ειρηνικού Ωκεανού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Καλλίδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Πρωίαν σε είδον”, την Τετάρτη (20/5), στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ο Βασίλης Καλλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “κινδύνεψα σωματικά μια φορά όταν πήγα σε ένα ενεργό ηφαίστειο στον ειρηνικό ωκεανό. Το ηφαίστειο Γιασούρ το οποίο είναι το μοναδικό στον κόσμο που είναι ενεργό συνεχώς και εκρήγνυται τα τελευταία 9.000 περίπου χρόνια”.

“Δεν σταματάει ποτέ να εκρήγνυται. Δεν το ‘ξερα αυτό όταν πήγα, μας το είπαν όταν φτάσαμε πάνω στον κρατήρα. Μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου, η φυλή που μένει σ’ αυτό το νησί”.

“Οι συγκεκριμένοι, ωστόσο, δεν τρώνε ανθρώπους πλέον. Μας είπαν ότι έφαγαν, τελευταία φορά, οι παππούδες τους το ’60 έναν άνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι είχαν μέσα στις τρίχινες φούστες, που φορούσαν, είχαν κρυμμένο από ένα κινητό και ήταν όλο αυτό στημένο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Βασίλης Καλλίδης στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

