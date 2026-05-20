Κακλαμάνης για τις διαρροές του διαλόγου Ανδρουλάκη – Δεμίρη στη συνεδρίαση για τις υποκλοπές: “Θα ζητήσω έρευνα, είναι έως και ποινικό αδίκημα”

Σε μείζον πολιτικό και κοινοβουλευτικό ζήτημα εξελίσσεται η διαρροή του διαλόγου ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά τη σημερινή (20.05.2026) κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η ένταση γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αντέδρασε με σφοδρότητα στις διαρροές της απόρρητης διαδικασίας, στην οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε σκληρή αντιπαράθεση με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, για τους λόγους παρακολούθησής του.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής των διαρροών, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. «Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε λόγο για ευθεία προσβολή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις. «Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή, είναι έως και ποινικό αδίκημα», τόνισε.

«Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρρητη… μπορεί να ειπωθεί από κάτι πολύ σοβαρό έως κάτι πολύ ανόητο. Απόρρητο είναι και το σοβαρό και το ανόητο», πρόσθεσε με εμφανή ενόχληση.

Η συνεδρίαση διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι οι συζητήσεις για την δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε ο έντονος διάλογος ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ, σχετικά με το εάν υπήρχαν καταγεγραμμένοι λόγοι για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Θεμιστοκλής Δεμίρης ανέφερε αρχικά ότι ο σχετικός φάκελος είχε παραδοθεί στην ΑΔΑΕ. Ωστόσο, όταν ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε ευθέως αν στον φάκελο αναγράφονταν οι λόγοι της παρακολούθησής του, ο διοικητής της ΕΥΠ απάντησε αρνητικά.

«Στον φάκελο γράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής μου;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη», απάντησε ο Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. «Δεν παραδώσατε, λοιπόν, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα;», αντέτεινε.

Ο διοικητής της ΕΥΠ υποστήριξε τότε ότι «πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά», πυροδοτώντας νέο γύρο έντασης στην αίθουσα.

«Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά; Αυτό μου λέτε;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όχι, δεν λέω αυτό», απάντησε ο Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους: «Τι λέτε; Έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου;».

Η απάντηση του διοικητή της ΕΥΠ ήταν εκ νέου αρνητική. «Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε νέα έκρηξη από την πλευρά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. «Άρα, τι δείξατε στην ΑΔΑΕ; Κάτι που εσείς ο ίδιος δεν είδατε ποτέ, όπως μόλις μας είπατε; Σταματήστε να περιφρονείτε τη νοημοσύνη μας. Απευθύνεστε στη Βουλή των Ελλήνων και έχετε υποχρέωση αυτά που λέτε να είναι σοβαρά», είπε σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης από τη διοίκηση της ΕΥΠ. «Σήμερα, συνεπώς, ο κ. Δεμίρης μάς λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το “ενδιαφέρον” να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα», σημείωσε.

Και κατέληξε με νέα επίθεση: «Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών επικαλέστηκε το απόρρητο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρρητο αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή μου».