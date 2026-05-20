MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το καλύτερο ελληνικό νοσοκομείο σύμφωνα με τους πολίτες που νοσηλεύτηκαν έως τον Απρίλιο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ξεχώρισε στην αξιολόγηση της Εμπειρίας του Ασθενή μεταξύ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 56.000 αξιολογήσεις σε 126 νοσοκομεία, από ασθενείς που νοσηλεύθηκαν έως τα τέλη Απριλίου 2026 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συγκέντρωσε βαθμολογία ικανοποίησης που ανέρχεται σε 4,21 στα 5, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πανελλαδικά.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Σπύρος Δερδεμέζης δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ότι η συγκεκριμένη βαθμολόγηση εκ μέρους των ασθενών αντικατοπτρίζει την εξαιρετική δουλειά όλων των συναδέλφων, από το όποιο πόστο ευθύνης. Επιζητούμε, συνέχισε, την αξιολόγηση των ασθενών, για να γινόμαστε καλύτεροι, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους συνανθρώπους μας.

Να σημειωθεί πως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες μόνο στην Ήπειρο, αλλά αποτελεί πρώτη επιλογή νοσηλείας για τα Ιόνια Νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ δέχεται καθημερινά δεκάδες περιστατικά και από την Αλβανία.

Η έρευνα οργανώθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία λειτουργούν πλέον σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Νοσοκομείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΑΛΑΡΑ 19 ώρες πριν

Γιατί οι μαμάδες σήμερα νιώθουν πιο άυπνες από ποτέ;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαΐου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Νέος χαμός στη Βουλή με την Ζωή Κωνσταντοπούλου – “Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Σαρώνει η πείνα στο Αφγανιστάν: Πατεράδες πουλάνε τα παιδιά τους για να ζήσουν, συγκλονιστικές μαρτυρίες

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βίκυ Σταυροπούλου: Είχα ενοχές για τον χωρισμό μου, μην χρεωθεί η Δανάη μια δική μου λάθος επιλογή στο μεγάλωμά της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 ώρες πριν

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό