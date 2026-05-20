Ιράν: Η Τεχεράνη επέτρεψε σε τουλάχιστον 25 πλοία να περάσουν από το Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι επέτρεψε σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο.

Η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα από αυτόν τον στρατηγικής σημασίας δίαυλο, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Μολονότι από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, το Ιράν απαιτεί από τα πλοία που θέλουν να περάσουν από το Ορμούζ να λάβουν έγκριση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία –δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά– διέπλευσαν το Ορμούζ» ανέφεραν οι Φρουροί στην πλατφόρμα Χ. Σύμφωνα το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού «συνεργάστηκαν» μαζί του.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα δικό της δεξαμενόπλοιο πέρασε από το Ορμούζ «σε συντονισμό με το Ιράν». Είναι το πρώτο νοτιοκορεατικό πλοίο που περνάει, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν έχει συγκροτήσει έναν νέο οργανισμό, την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που διαχειρίζεται το Ορμούζ. Από την περασμένη εβδομάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των πλοίων που περνούν από τα Στενά.

Στενά του Ορμούζ

