Θρίλερ στο δάσος της Στροφυλιάς: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί σε ερημική περιοχή στο δάσος της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο, εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας του χώρου. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών. προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τα οστά που εντοπίστηκαν αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.